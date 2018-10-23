Екатеринбург попал в топ-10 рейтинга цифровизации городов-миллионников

УрБК, Москва, 23.10.2018. Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по качеству и доступности ...09.08.2018 По оценке местных жителей, Челябинск вошел в пятерку городов России с наихудшей экологией
УрБК, Челябинск, 09.08.2018. Челябинск занял 145 место из 149 в рейтинге экологического благополучия в городах России ...16.01.2014 Екатеринбург занял девятое место среди российских мегаполисов по качеству дорог
УрБК, Москва, 16.01.2014. Екатеринбург стал девятым городом среди российских мегаполисов по качеству дорог. 53% ...25.10.2013 Екатеринбург вошел в тройку лидеров в рейтинге самых удобных для проживания городов России
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2013. Екатеринбург занял третье место в рейтинге самых удобных для проживания городов России ...16.11.2012 Екатеринбург занял четвертое место в генеральном рейтинге российских городов
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2012. Екатеринбург занял четвертое место в генеральном рейтинге российских городов за 2011 ...