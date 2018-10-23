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Вчера, 17:22

Екатеринбург попал в топ-10 рейтинга цифровизации городов-миллионников

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Екатеринбург занял девятое место в рейтинге цифровизации городского хозяйства в городах-миллионниках. Результат уральской столицы составил 60,47 балла. Подсчеты были представлены на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — умная страна».

Среди миллионников первые места заняли Москва (120 баллов), Санкт-Петербург (88,43), Казань (88,33). Последние — Омск (42 балла), Волгоград (48,56), Ростов-на-Дону (48,86).
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