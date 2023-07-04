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Вчера, 16:42

В Екатеринбурге дан старт первому проекту комплексного развития нежилой территории

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов приняли участие в закладке первого камня в строительство объектов в рамках проекта комплексного развития нежилой территории, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В Екатеринбурге дан старт первому проекту комплексного развития нежилой территории
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Согласно проекту, на месте бывшего завода Danone будет построен жилой комплекс «Азина, 16». Он будет включать в себя шесть разноэтажных зданий. Планируется, что общий объем введенного жилья составит около 115 тыс. кв. м. Проект комплексного освоения территории также предполагает строительство детского сада на 100 мест, разработку проектной документации реконструкции школы № 75, в которую смогут ходить 550 учащихся.

«Архитектурной особенностью жилого комплекса станет то, что все шесть жилых домов будут объединены стилобатом, в котором планируется разместить коммерческие помещения — фитнес-центр, магазины, аптеки, заведения общественного питания», — говорится в сообщении.

Глава города Алексей Орлов, в свою очередь, отметил, что новый жилой квартал станет еще одним подарком городу в 300-летнему юбилею.

«Первый камень, заложенный сегодня, станет еще одним знаковым событием в копилку праздничных мероприятий юбилейного года», — написал глава Екатеринбурга в личном Telegram-канале.

Он также добавил, что благодаря этому проекту екатеринбуржцы получат современное жилье, комфортную городскую среду и новые рабочие места.
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