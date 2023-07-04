В Екатеринбурге дан старт первому проекту комплексного развития нежилой территории

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...01.06.2023 В Екатеринбурге после реконструкции открылся легкоатлетический стадион спорткомплекса «Калининец»
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В Екатеринбурге после реконструкции открылся легкоатлетический стадион спорткомплекса ...03.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект комплексного преобразования территорий вблизи Свердловского инструментального завода
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территорий в квартале улиц ...26.09.2022 В Екатеринбурге опубликован проект решения о КРТ на территории бывшего завода Danone
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект решения о комплексном развитии ...