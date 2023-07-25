УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:02

На Среднем Урале продолжают гореть 158 гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. За минувшие выходные в Свердловской области было обнаружено девять природных возгораний. Сейчас в регионе действуют десять лесных пожаров общей площадью 158 гектаров, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В семи случаях причиной происшествия стал человеческий фактор, в трех — сухие грозы. В борьбе с огнем задействованы 150 человек и 21 единица техники.

Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.07.2023 В Свердловской области ликвидирован природный пожар площадью 1,4 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков ...

24.07.2023 В Свердловской области локализован единственный действующий природный пожар

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области действует только один природный пожар, зафиксированный в ...

19.07.2023 В Свердловской области за сутки потушено 1,7 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. За минувший день, 18 июля, в Свердловской области был потушен крупный лесной пожар в ...

17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...

29.08.2022 В Свердловской области в минувшие выходные было ликвидировано 11 природных пожаров на площади более 63 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В минувшие выходные не территории Свердловской области было ликвидировано 11 природных ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (11)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18