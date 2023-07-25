На Среднем Урале продолжают гореть 158 гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. За минувшие выходные в Свердловской области было обнаружено девять природных возгораний. Сейчас в регионе действуют десять лесных пожаров общей площадью 158 гектаров, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



В семи случаях причиной происшествия стал человеческий фактор, в трех — сухие грозы. В борьбе с огнем задействованы 150 человек и 21 единица техники.



Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность.