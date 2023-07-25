На Среднем Урале продолжают гореть 158 гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков ...24.07.2023 В Свердловской области локализован единственный действующий природный пожар
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области действует только один природный пожар, зафиксированный в ...19.07.2023 В Свердловской области за сутки потушено 1,7 тыс. гектаров лесов
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. За минувший день, 18 июля, в Свердловской области был потушен крупный лесной пожар в ...17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...29.08.2022 В Свердловской области в минувшие выходные было ликвидировано 11 природных пожаров на площади более 63 гектаров
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В минувшие выходные не территории Свердловской области было ликвидировано 11 природных ...