Четверо жителей Каменска-Уральского за сутки перевели аферистам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. К полицейским города Серова за сутки обратились двое местных жителей, ставших жертвами ...25.07.2023 Шестеро жителей Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам более 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Полиция Екатеринбурга зафиксировала серию обращений от местных жителей, ставших ...17.04.2023 В Екатеринбурге местный житель перевел на счета мошенников 750 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге мужчина, поддавшись на уловки мошенников, перевел на их счета 750 тыс. ...14.03.2023 Житель Серова перевел злоумышленникам более 2 млн рублей при попытке инвестирования своих сбережений
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Житель Серова 1973 года рождения в конце февраля обратился в местное отделение полиции ...13.08.2021 Пенсионерка из Каменска-Уральского перечислила лжеброкерам более 3,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. В полицию Каменска-Уральского обратилась местная жительница 1959 года рождения, ставшая ...