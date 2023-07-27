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Четверо жителей Каменска-Уральского за сутки перевели аферистам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. К полицейским Каменска-Уральского за сутки обратились четверо местных жителей, ставших жертвами мошенников. Один из пострадавших перевел лжесотрудникам Центробанка 135 тыс. руб. личных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Второй потерпевший, 66-летний слесарь-ремонтник, с 18 по 25 июля 2023 года хотел заработать на брокерском сайте-платформе и перевел 315 тыс. руб. Однако сайт оказался фиктивным.

Еще одним пострадавшим стал дорожный рабочий 1992 года рождения. В мае этого года на одном из сайтов бесплатных частных объявлений он за 76 тыс. руб. купил автомобильный двигатель. Но потом выяснилось, что товар неисправен, и продавец рекомендовал отправить покупку обратно для замены. После отправки товара продавец перестал выходить на связь.

Также пострадала женщина 1950 года рождения. Она перечислила злоумышленникам 1 млн 678 тыс. 990 руб. личных и кредитных средств в попытке заработать на покупке и продаже акций.
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