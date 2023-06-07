Свердловских предпринимателей пригласили на сельскохозяйственную выставку в Китае

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УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области определили 35 участников, которые представят регион в рамках ...

Отобраны первые компании для демонстрации своей продукции на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области отобрало первые 20 компаний, ...

В Свердловской области начался отбор компаний для участия в «Иннопроме» в Узбекистане

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области начался отбор компаний, которые представят регион на выставке ...

В Свердловской области появится агентство по привлечению инвестиций в проекты малых и средних предприятий региона

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2014. В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства появится инвестиционное ...

На федеральной выставке «Дни малого и среднего бизнеса-2014» представлено 7 свердловских компаний

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2014. На федеральном форуме-выставке «Дни малого и среднего бизнеса-2014», проходящем в ...