Свердловских предпринимателей пригласили на сельскохозяйственную выставку в Китае

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области определили 35 участников, которые представят регион в рамках ...12.04.2023 Отобраны первые компании для демонстрации своей продукции на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области отобрало первые 20 компаний, ...01.02.2023 В Свердловской области начался отбор компаний для участия в «Иннопроме» в Узбекистане
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области начался отбор компаний, которые представят регион на выставке ...24.06.2014 В Свердловской области появится агентство по привлечению инвестиций в проекты малых и средних предприятий региона
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2014. В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства появится инвестиционное ...14.05.2014 На федеральной выставке «Дни малого и среднего бизнеса-2014» представлено 7 свердловских компаний
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2014. На федеральном форуме-выставке «Дни малого и среднего бизнеса-2014», проходящем в ...