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Вчера, 12:06

Свердловских предпринимателей пригласили на сельскохозяйственную выставку в Китае

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Свердловские предприниматели смогут показать свою продукцию на международной сельскохозяйственной выставке Jiangsu International AgriExpo. Она пройдет в городе Ляньюньган в Китае в период с 22 по 24 сентября. Китайские организаторы предоставят уральцам возможность для бесплатного экспонирования, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Участники конференции смогут оформить предоставленные площадки в стилистике региона. От гостей потребуется только оплатить дорогу и оформить визы. Взаимодействие между свердловскими предпринимателями и китайскими организаторами курирует областное Агентство по привлечению инвестиций.

Организации, желающие участвовать в выставке, должны направить заявку. В августе для них состоится организационное собрание.
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