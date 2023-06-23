Курс доллара США с начала торгов вырос до 90,91 руб.

УрБК, Москва, 28.07.2023. По состоянию на 13.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,91 руб., евро — 99,75 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,35%, европейской — на 0,2%.

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