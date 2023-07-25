Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 71 человека

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. По состоянию на 25 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 124 ...20.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. По состоянию на 20 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 186 ...19.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 52 человека
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По состоянию на 19 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 162 ...14.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 159 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. По состоянию на 14 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 256 ...13.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По состоянию на 13 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 097 ...