Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 71 человека

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. По состоянию на 28 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 202 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 27 июля число безработных составляло 15 тыс. 131 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 71 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.