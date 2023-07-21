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Сегодня, 12:03

Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,62%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 17 по 24 июля выросли на 0,07% и составили 63,13 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,62%, до 48,38 руб. Бензин АИ-95 — на 0,59%, до 52,12 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,13% и составила 59,61 руб.
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Сегодня, 09:03 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,62%

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