Курс евро с начала торгов вырос на 0,43%

УрБК, Москва, 27.07.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,09 руб., евро — 100,36 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,07%, европейской — вырос на 0,43%.

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