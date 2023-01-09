Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 3,07%

УрБК, Москва, 09.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,90 руб., евро — 74,41 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 3,07%, европейской — на 2,96%.

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