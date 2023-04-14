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Сегодня, 17:05

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,29%

УрБК, Москва, 22.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,73 руб., евро — 92,07 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,29%, европейской — вырос на 0,08%.

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