Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%

УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — 74,59 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,58%, европейской — вырос на 0,19%.

Материалы по теме

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 3,07%

УрБК, Москва, 09.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,90 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,54%

УрБК, Москва, 23.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,30 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,57%

УрБК, Москва, 24.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,36 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,64%

УрБК, Москва, 15.11.2022. По состоянию на 14.55 курс доллара США на Московской бирже составляет 60,15 руб., евро — ...

С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,08%

УрБК, Москва, 31.10.2022. По состоянию на 14.55 курс доллара США на Московской бирже составляет 61,47 руб., евро — ...