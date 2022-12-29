В Академическом районе Екатеринбурга на Дне города выступит группа «Винтаж»

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в ...17.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга готовятся к празднованию Дня города
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшую субботу (20 августа) пройдут ...10.08.2021 В Академическом районе Екатеринбурга ко Дню города организуют праздничное телешоу
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. В Академическом районе Екатеринбурга ко Дню города организуют праздничное телешоу ...16.08.2017 В Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Добрососедство»
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В День города, 19 августа, в Академическом районе Екатеринбурга состоится фестиваль ...09.09.2016 Группа N.E.V.A. выступит в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2016. В честь акции в поддержку единства России и стабильности в стране 11 сентября в ...