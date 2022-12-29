В Академическом районе Екатеринбурга на Дне города выступит группа «Винтаж»

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Академическом районе в день 300-летия Екатеринбурга выступит группа «Винтаж». Концерт состоится 19 августа на площадке Преображенского парка, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».Выступление артистов станет подарком восьмому району Екатеринбурга от администрации города на 300-летие уральской столицы. Концерт завершит праздничные мероприятия в Академическом районе, которые будут реализованы в том числе при поддержке ведущего застройщика территории АО СЗ «РСГ-Академическое».Напомним, что в прошлые годы праздничные концерты в Академическом давали Клава Кока, рэпер Feduk, UMA2RMAN, Trubetskoy, группа «Звери» и другие. Площадка в парке во время выступления звезд эстрады собирала до 70 тыс. зрителей.