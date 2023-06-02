Банк России вводит ограничения для брокеров и начинающих инвесторов

УрБК, Москва, 02.06.2023. В России число клиентов, пользующихся брокерским обслуживанием, выросло до 24,5 млн человек. ...30.03.2023 Банк России продлил на полгода запрет на торговлю заблокированными ценными бумагами
Банк России продлил на полгода запрет на биржевую торговлю ценными бумагами, заблокированными международными ...30.03.2023 Банк России продлил на полгода запрет на торговлю заблокированными ценными бумагами
УрБК, Москва, 30.03.2023. Банк России продлил на полгода запрет на биржевую торговлю ценными бумагами, заблокированными ...08.07.2022 ЦБ усложнил процедуру тестирования неквалифицированных инвесторов
Банк России изменил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов, говорится в сообщении на сайте регулятора. ...08.07.2022 ЦБ усложнил процедуру тестирования неквалифицированных инвесторов
УрБК, Москва, 08.07.2022. Банк России изменил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов, говорится в ...