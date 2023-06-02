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Банк России вводит ограничения для брокеров и начинающих инвесторов

УрБК, Москва, 27.07.2023. Банк России ввел на рынке инвестиций новую категорию клиентов-физлиц, к которой брокер будет относить инвесторов с опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Для подобных клиентов размер плеча понизят. Брокеры будут обязаны предупреждать о совершении подобных сделок. Эти же нормы будут касаться опционов.
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