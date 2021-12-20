«Лента» ведет переговоры о покупке уральской сети магазинов «Монетка»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Гипермаркеты «Мегамарт» будут преобразованы в магазины «Магнит». Об этом сообщил ...19.11.2021 В Екатеринбурге из-за низкой рентабельности закрылись два супермаркета «Елисей»
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Сразу два супермаркета торговой сети «Елисей» закрылись в Екатеринбурге. Это магазины, ...02.04.2015 Торговую сеть «Монетка» требуют признать банкротом
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2015. Торговая компания «Самотлор» (ХМАО, Нижневартовск) подала в Свердловский арбитражный ...24.08.2012 Владелец торговой сети магазинов «Кировский» Лев Ковпак: «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2012. Сеть продуктовых магазинов «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов. Об ...24.08.2012 «Магнит» может приобрести уральскую сеть магазинов «Монетка»
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2012. Российский ретейлер «Магнит» рассматривает возможность покупки 24 крупноформатных ...