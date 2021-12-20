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«Лента» ведет переговоры о покупке уральской сети магазинов «Монетка»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Федеральная торговая сеть «Лента» ведет переговоры о покупке уральской сети «Монетка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

Предполагается, что после поглощения магазины продолжат работать под тем же брендом. Также есть вероятность, что в «Монетки» будут переименованы супермаркеты пермской сети «Семья», которую «Лента» получила в 2021 году.

«Монетка» начала работать в 2001 году в Екатеринбурге. Сейчас в нее входят 2 тыс. магазинов по всему Уральскому федеральному округу и четыре распределительных центра.
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