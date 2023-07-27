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Розничная сеть «Лента» приобрела сеть магазинов «Монетка»

УрБК, Москва, 17.10.2023. Федеральная розничная сеть «Лента» приобрела сеть «Монетка», которая управляет 2,1 тыс. магазинов у дома. Большая часть точек последней расположена на Урале и в Западной Сибири.

Как пишет «Коммерсантъ», о покупке сети «Монетка» 17 октября сообщила «Лента». Помимо самих магазинов, в сделку также входят пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м. и парк грузовых автомобилей. Стоимость сделки не раскрывается, для покупки использованы собственные средства компании и заемное финансирование.

Отмечается, что по итогам прошлого года выручка «РМ Групп» (материнской структуры «Монетки») увеличилась на 29%, до 177,8 млрд руб. По данным «Ленты», в первой половине этого года показатель вырос на 16,8%, а сопоставимые (LfL) продажи — на 8,7%.

Напомним, что о переговорах «Ленты» по поводу покупки уральской сети «Монетка» стало известно еще в июле этого года.
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