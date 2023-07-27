Розничная сеть «Лента» приобрела сеть магазинов «Монетка»

Владелец торговой сети магазинов «Кировский» Лев Ковпак: «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2012. Сеть продуктовых магазинов «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов. Об ...