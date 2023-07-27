Розничная сеть «Лента» приобрела сеть магазинов «Монетка»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Федеральная торговая сеть «Лента» ведет переговоры о покупке уральской сети «Монетка». ...02.04.2015 Торговую сеть «Монетка» требуют признать банкротом
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2015. Торговая компания «Самотлор» (ХМАО, Нижневартовск) подала в Свердловский арбитражный ...24.08.2012 Владелец торговой сети магазинов «Кировский» Лев Ковпак: «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2012. Сеть продуктовых магазинов «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов. Об ...24.08.2012 «Магнит» может приобрести уральскую сеть магазинов «Монетка»
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2012. Российский ретейлер «Магнит» рассматривает возможность покупки 24 крупноформатных ...05.06.2012 «Коммерсантъ» и Евгений Перцев: «Монетку» подбросили фондам
Уральская сеть продуктовых магазинов «Монетка» готовится продать до 30% компании портфельному инвестору. Пакет ...