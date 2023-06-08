Свердловские аграрии получили более 200 млн рублей на новую технику

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Лесничества Свердловской области получили 19 новых внедорожников для патрулирования. На ...18.09.2018 В Челябинской области собрано более 1 млн тонн зерна
УрБК, Челябинск, 18.09.2018. Во время уборочной кампании аграрии Челябинской области собрали более 50% зерновых — 1 млн ...11.12.2012 Свердловские аграрии получат дополнительно из областного бюджета 90 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2012. Из бюджета Свердловской области будет выделено дополнительно 90 млн рублей на нужды ...19.11.2012 В этом году на приобретение лесопожарной техники и оборудования в УрФО выделено более 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2012. В 2012 году на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в ...22.08.2012 Министр АПК и продовольствия Свердловской области: проблемы отрасли связаны с медленной заменой устаревшего оборудования
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2012. Энергосбережение и внедрение в сельском хозяйстве ресурсосберегающей техники — одна из ...