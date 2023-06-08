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Вчера, 16:22

Свердловские аграрии получили более 200 млн рублей на новую технику

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. На Среднем Урале сельхозпроизводителям выделили более 200 млн руб. из средств областного бюджета на приобретение специализированной техники.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в течение года в качестве технической субсидии аграриям перечислят 500 млн руб. Все средства будут распределены до конца октября 2023 года.

«Работает в регионе и программа льготного кредитования — все виды оборудования и техники, которые подходят под параметры программы, можно приобрести, взяв заем на особых условиях — процентная ставка не будет превышать 5% годовых. Важно отметить, что финансирование может быть направлено сельхозпроизводителями на закупку отечественной техники, а также белорусских производителей», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов на областном совещании в ходе «Дня поля — 2023».

Это мероприятие было посвящено современным сельхозмашинам и технологиям, ресурсосберегающей технике для обработки почвы, посеву сельскохозяйственных культур. Также специалисты уделили внимание вопросам заготовки и хранения кормов, уборке зерновых культур и первичной обработке зерна. В рамках мероприятия представлено более 100 образцов техники и оборудования. Из них 90% производится на территории России.

«День поля» собирает не только работников, но и ветеранов сельхозпредприятий, которые, к слову, и составляют большинство участников уникального конкурса профмастерства. Своим примером они готовы показать обладание навыками ручного труда, технология которого выработана сотни лет назад», — сказал заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов во время конкурса косарей.

Всего на поддержку аграриев в регионе за год будет направлено около 5 млрд руб.
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