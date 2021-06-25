Мошенники вынудили екатеринбурженку продать квартиру и перевести на сторонние счета почти 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Жительница Екатеринбурга по указанию кибермошенников продала квартиру, чтобы направить на указанные ими счета 2,8 млн руб. Злоумышленники позвонили женщине под видом лжесотрудников ЦБ РФ, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



Как пояснила заявительница, ей позвонили неизвестные и сообщили, что от ее имени в различных банках оформлены кредиты. Чтобы закрыть их, ей якобы требовалось оформить «зеркальные» кредиты. Когда женщине не удалось это сделать, мошенники предложили ей продать квартиру. Вырученные от продажи квартиры деньги пострадавшая перевела на указанные мошенниками счета.



Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.