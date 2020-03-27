Банк России планирует ужесточить требования к микрофинансовым организациям

УрБК, Москва, 27.03.2020. Банк России исключил из реестра микрофинансовых организаций (МФО) ООО МКК «Финансовая Лига» и ...

Банк России исключил из реестра МФО все компании группы «Росденьги»

ЦБ планирует с 1 июля 2020 года ужесточить процедуру выдачи ипотеки

УрБК, Москва, 17.12.2019. Банк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить процедуру выдачи ипотеки для кредитных ...