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Вчера, 14:46

Банк России планирует ужесточить требования к микрофинансовым организациям

УрБК, Москва, 26.07.2023. Банк России заявил представителям микрофинансовых организаций (МФО) о намерениях ужесточить требования из-за навязывания дополнительных услуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников встречи.

Ранее в стране был принят закон, расширяющий список платежей заемщика, которые банки и МФО должны включать в расчет полной стоимости кредита (ПСК). Помимо платежей по займу, туда вошли страхование жизни и здоровья, страховка автомобиля, выступающего залогом.

«Регулятор дал понять, что не намерен далее мириться с политикой некоторых игроков, искусственно увеличивающих ПСК. Меры противодействия им анонсированы серьезные — вплоть до исключения из реестра», — рассказал гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

Отмечается, что такое решение регулятор принял на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов, сокращения максимальных допустимых переплат по займу и уменьшения ежедневной ставки с 1% до 0,8%.
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