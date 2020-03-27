Банк России планирует ужесточить требования к микрофинансовым организациям

УрБК, Москва, 27.03.2020. Банк России исключил из реестра микрофинансовых организаций (МФО) ООО МКК «Финансовая Лига» и ...17.12.2019 ЦБ планирует с 1 июля 2020 года ужесточить процедуру выдачи ипотеки
УрБК, Москва, 17.12.2019. Банк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить процедуру выдачи ипотеки для кредитных ...24.10.2018 Госдума РФ планирует принять поправки об ограничениях для микрофинансовых организаций
УрБК, Москва, 24.10.2018. Новая редакция проекта поправок в законы о «О потребительском кредите (займе)» и «О ...05.12.2016 Центробанк намерен ужесточить контроль за банковскими МФО
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2016. Банк России намерен ужесточить подходы к регулированию микрофинансовых организаций ...27.07.2009 Банк России намерен ужесточить требования к пунктам обмена валют
Банк России ужесточит требования к новым пунктам обмена валют. Недобросовестная работа обменников вызывает много ...