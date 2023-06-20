На Южном Урале инфляция ускорилась до 3,1%

УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В Челябинской области годовая инфляция в регионе за июнь увеличилась до 3,1%. Это на 0,4% больше в сравнении с майскими показателями.



Как сообщает региональное отделение Уральского ГУ Банка России, ускорение инфляции на Южном Урале происходит на фоне роста потребительского спроса, ослабления рубля и повышения издержек производителей мясопродуктов.



Среди продовольственных товаров за год больше всего выросла цена на мясо. Такая ситуация возникла из-за увеличения издержек сельхозпроизводителей на корма и подорожания импортных кормовых добавок.



«Цены на непродовольственные товары в июне продолжили снижаться, но более медленными темпами, чем в мае. К замедлению годового снижения цен на легковые автомобили привели повышение потребительского спроса и ослабление рубля. В то же время годовой рост розничных цен на бензин ускорился. Это связано с тем, что на оптовом рынке увеличился спрос на моторное топливо при его ограниченном предложении», — говорится в сообщении.



В то же время в сфере услуг годовой темп прироста цен снизился вследствие эффекта высокой базы. Так, в этом году ситуация на рынке зарубежного туризма стабилизировалась в сравнении с июнем прошлого года.



По словам экспертов регулятора, в 2023 году инфляция за год по стране составит 5-6,5%. В 2024 году она вновь достигнет 4% и в дальнейшем останется стабильно в тех же значениях.