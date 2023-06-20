На Южном Урале инфляция ускорилась до 3,1%

УрБК, Челябинск, 20.06.2023. По итогам мая годовой рост цен в Челябинской области составил 2,7% против 2,2% в апреле. ...21.02.2023 Годовая инфляция в Челябинской области в январе замедлилась на 0,3%
УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в январе 2023 года замедлилась до 10,07% после ...15.10.2020 Непродовольственная инфляция в УрФО в сентябре выросла до 3%
Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2020 года осталась на уровне августа — 3,2%. Цены на ...18.10.2018 Годовая инфляция в России выросла в сентябре до 3,4%
Годовая инфляция в России выросла с 3,1% в августе 2018 года до 3,4% в сентябре. Об этом сообщается в ...18.10.2018 Годовая инфляция в России выросла в сентябре до 3,4%
УрБК, Москва, 18.10.2018. Годовая инфляция в России выросла с 3,1% в августе 2018 года до 3,4% в сентябре. Об этом ...