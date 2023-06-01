В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В мае 2023 года спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на ...

В Свердловской области на 80,2% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по ...

«Авито Авто»: Спрос на новые автомобили в России в мае вырос на 57%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито ...

Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Екатеринбурге вырос на 113%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Спрос жителей Екатеринбурга на новые автомобили в июле вырос на 9,7% по сравнению с ...

Спрос жителей Екатеринбурга на новые автомобили на вторичном рынке вырос почти на 10%

В Свердловской области за год на 188% вырос спрос на иномарки с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. В Свердловской области за 2021 год на 188% вырос спрос на автомобили из-за рубежа. При ...