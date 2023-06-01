УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:00

В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На подержанные — на 13,1%. Средняя цена на подобный транспорт составила 2,88 млн руб. и 539 тыс. руб. соответственно, сообщается в исследовании «Авито Авто».

Самыми востребованными моделями новых автомобилей стали OMODA C5 (средняя цена — 2,7 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro (2,75 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro Max (3 млн руб.). Среди машин с пробегом в топ-3 вошли Chery Tiggo (430 тыс. руб.), LIFAN Solano (335 тыс. руб.) и Geely Emgrand EC7 (369 тыс. руб.).

Отметим, что по России спрос на новые китайские автомобили вырос на 209,5%, а на б/у — на 33,3%.

«В этом году мы наблюдаем стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей из Поднебесной. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 09:43 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...

01.06.2023 В Свердловской области на 80,2% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В мае 2023 года спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на ...

26.05.2023 «Авито Авто»: Спрос на новые автомобили в России в мае вырос на 57%

УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по ...

16.03.2023 Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Екатеринбурге вырос на 113%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито ...

23.08.2022 Спрос жителей Екатеринбурга на новые автомобили на вторичном рынке вырос почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Спрос жителей Екатеринбурга на новые автомобили в июле вырос на 9,7% по сравнению с ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (593)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18