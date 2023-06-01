В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На подержанные — на 13,1%. Средняя цена на подобный транспорт составила 2,88 млн руб. и 539 тыс. руб. соответственно, сообщается в исследовании «Авито Авто».



Самыми востребованными моделями новых автомобилей стали OMODA C5 (средняя цена — 2,7 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro (2,75 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro Max (3 млн руб.). Среди машин с пробегом в топ-3 вошли Chery Tiggo (430 тыс. руб.), LIFAN Solano (335 тыс. руб.) и Geely Emgrand EC7 (369 тыс. руб.).



Отметим, что по России спрос на новые китайские автомобили вырос на 209,5%, а на б/у — на 33,3%.



«В этом году мы наблюдаем стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей из Поднебесной. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.