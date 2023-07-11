«Атомстройкомплекс» украсил ЖК «Народные кварталы» в Екатеринбурге репродукциями картин Василия Кандинского

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в новом 31-этажном доме, который появится ...24.11.2022 «Атомстройкомплекс» получил награду Союза архитекторов России за ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. «Атомстройкомплекс» удостоился диплома Союза архитекторов России на национальном ...06.10.2022 В центре Екатеринбурга появилась галерея под открытым небом с репродукциями шедевров русского авангарда из коллекции Музея ИЗО
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. В центре уральской столицы на набережной реки Исеть появилась галерея под открытым ...04.06.2020 В Екатеринбурге на небоскребе «Атомстройкомплекса» прошел fashion-показ уральских дизайнеров
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2020. В Екатеринбурге в рамках недели моды Long Fashion Weekend прошел показ одежды, ...24.11.2015 В Екатеринбурге открывается выставка мастеров авангарда «Революция в искусстве-2»
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2015. Сегодня в Екатеринбурге в МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» состоится официальное открытие ...