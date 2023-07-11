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«Атомстройкомплекс» украсил ЖК «Народные кварталы» в Екатеринбурге репродукциями картин Василия Кандинского

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Компания «Атомстройкомплекс» совместно с Уральской архитектурно-художественной академией оформила общественное пространство ЖК «Народные кварталы» в Екатеринбурге репродукциями известного художника. Копии работ Василия Кандинского появились на стенах и в холлах, сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» украсил ЖК «Народные кварталы» в Екатеринбурге репродукциями картин Василия Кандинского

Благодаря двухсветным входным группам и просторным холлам в жилом комплексе, застройщику удалось организовать выставку «на дому». Так, выбранные репродукции органично вписались в общественное пространство домов, ярким акцентом картины стали на входной группе, где расположены реечные балюстрады, и в переходах на стилобат.

«Атомстройкомплекс» украсил ЖК «Народные кварталы» в Екатеринбурге репродукциями картин Василия Кандинского

Этот опыт внедрения объектов искусства в общественное пространство жилых комплексов будет продолжен. Так, в двухуровневом вестибюле строящегося дома в микрорайоне Уктус разместят ресайкл-инсталляцию из переработанных алюминиевых банок. В дальнейшем выставка будет обновляться за счет обмена между жилыми комплексами. В планах «Атомстройкомплекса» — размещение в экспозиции картин молодых уральских художников.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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