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«Атомстройкомплекс» запустил продажи в новом доме на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в новом 31-этажном доме, который появится в районе улиц Павлодарской — Щербакова в микрорайоне Уктус в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» запустил продажи в новом доме на Уктусе
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В проекте представлены разные форматы жилья: студии, двухсветные квартиры на верхних этажах, квартиры с террасами. Здание находится на берегу Исети, а рядом расположены горнолыжный комплекс, ледовая арена, торгово-развлекательный центр и аквапарк. Рядом с будущим домом есть остановки общественного транспорта, предусмотрена наземная парковка с возможностью долгосрочной аренды машино-мест.

«Особое внимание уделено экологии и вторичному использованию ресурсов: в доме предусмотрят современный пункт сбора мусора со станцией сортировки, а в двухуровневом вестибюле разместят арт-объект — ресайкл-инсталляцию из переработанных алюминиевых банок», — рассказала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.

Застройщик за свой счет благоустроит набережную: проведет санитарную чистку береговой линии от мусора, сорняков и бурьяна, высадит ивы и многолетние растения, разместит рулонные газоны в зонах отдыха, на спортивных площадках. Будет установлено освещение и проложены прогулочные дорожки.

На противоположном берегу реки «Атомстройкомплекс» завершает строительство жилого микрорайона «Просторы» — здесь построено 10 жилых домов, детский сад, в настоящее время компания достраивает 11-й по счету дом, а также выступает подрядчиком на строительстве улично-дорожной инфраструктуры и пешеходного моста через Исеть. Мост свяжет два берега реки и обеспечит жителям прямой доступ к инфраструктурным объектам.
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