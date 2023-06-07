«Атомстройкомплекс» запустил продажи в новом доме на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к монтажу пролетов нового ...02.02.2023 «Атомстройкомплекс» выступит генподрядчиком при строительстве моста через реку Исеть в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Компания «Атомстройкомплекс» выступит генеральным подрядчиком при строительстве ...25.01.2022 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» открыла продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в ...23.11.2021 «Атомстройкомплекс» построит у Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой комплекс River Park
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построит вблизи Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой ...16.07.2021 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир во втором квартале ЖК NOVA Park
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. В Екатеринбурге в микрорайоне Широкая Речка во втором квартале ЖК NOVA Park открылась ...