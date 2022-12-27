Число туристических организаций в Свердловской области за год снизилось на 7,6%

УрБК, Челябинск, 27.12.2022. Жители Челябинской области на 36% чаще стали интересоваться путешествиями внутри России. ...26.07.2021 Число турфирм в Свердловской области за год сократилось на 9,5%
Число турфирм в Свердловской области в 2020 году сократилось на 9,5% по сравнению с предыдущим годом (с 518 до 469), ...26.07.2021 Число турфирм в Свердловской области за год сократилось на 9,5%
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. Число турфирм в Свердловской области в 2020 году сократилось на 9,5% по сравнению с ...26.07.2019 В Свердловской области число туристических организаций сократилось на 14,3%
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Свердловской области в 2018 году 612 организаций занимались туристской деятельностью, ...11.07.2016 Количество реализованных турпакетов в Свердловской области снизилось на 14,7%
В Свердловской области в 2015 году населению было реализовано 144,7 тыс. турпакетов общей стоимостью 7,1 млрд руб. По ...