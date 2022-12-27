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Число туристических организаций в Свердловской области за год снизилось на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области в 2022 году 461 организация занималась туристской деятельностью. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 7,6%, сообщает Свердловскстат.

Согласно данным статистики, из 461 туристической организации в регионе 401 занималась турагентской деятельностью (87% от общего числа), 55 — туроператорской и турагентской (11,9%), 5 — туроператорской (1,1%).

Самыми популярными направлениями для внутреннего туризма в 2022 году у свердловчан стали Краснодарский край (его посетило 42,6 тыс. человек), Москва (11,3 тыс.), Санкт-Петербург (9,4 тыс.), Татарстан (8,4 тыс.) и Крым (7,5 тыс.).
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