Число туристических организаций в Свердловской области за год снизилось на 7,6%

В Свердловской области в 2022 году 461 организация занималась туристской деятельностью. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 7,6%, сообщает Свердловскстат.



Согласно данным статистики, из 461 туристической организации в регионе 401 занималась турагентской деятельностью (87% от общего числа), 55 — туроператорской и турагентской (11,9%), 5 — туроператорской (1,1%).



Самыми популярными направлениями для внутреннего туризма в 2022 году у свердловчан стали Краснодарский край (его посетило 42,6 тыс. человек), Москва (11,3 тыс.), Санкт-Петербург (9,4 тыс.), Татарстан (8,4 тыс.) и Крым (7,5 тыс.).