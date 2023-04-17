В Нижнем Тагиле заводчанин под предлогом прекращения дела о госизмене перевел мошенникам более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области мужчина перевел телефонным мошенникам более 7 млн руб. Неизвестные обвинили сотрудника УВЗ в государственной измене и для решения проблемы предложили направить на указанные ими счета крупную сумму денег, сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».



Как сообщил потерпевший, в конце июня ему позвонила неизвестная и, представившись сотрудником ГУ МВД, рассказала, что со счетов мужчины был осуществлен перевод денежных средств в размере 3,5 млн руб. в недружественную страну. Затем тагильчанину позвонил другой человек, который представился сотрудником ЦБ РФ и заявил, что перевод можно отменить, если взять кредит на такую же сумму.



Заявитель оформил несколько кредитов на общую сумму более 7 млн руб. и перевел деньги на счета, указанные неизвестными. Позднее потерпевший ввел телефонные номера, с которых ему звонили, в поисковую строку в браузере и обнаружил, что с данных номеров поступали вызовы от кибермошенников, после чего он обратился в полицию.