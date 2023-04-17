В Нижнем Тагиле заводчанин под предлогом прекращения дела о госизмене перевел мошенникам более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге мужчина, поддавшись на уловки мошенников, перевел на их счета 750 тыс. ...06.09.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам почти 2,9 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 59-летний местный житель, у которого мошенники ...02.09.2021 Семья из Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам почти 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. Телефонные мошенники под видом сотрудников банка похитили у пожилой пары из ...26.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 26-летний мужчина, рассказавший, что телефонные ...19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...