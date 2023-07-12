В Челябинске средняя площадь выставленной в аренду коммерческой недвижимости за полгода выросла на 5%

УрБК, Челябинск, 24.07.2023. В Челябинске средняя площадь выставленной на продажу коммерческой недвижимости составляет 187 кв. м. За полгода этот показатель вырос на 4%, за год — на 1%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Помимо этого, средняя площадь коммерческой недвижимости, предлагаемой в аренду, в южноуральской столице составляет 100 кв. м. За год этот показатель не изменился, за полгода — вырос на 5%.



При этом средний размер доступных для приобретения коммерческих объектов в России уменьшился на 11% за год и на 3% — за полгода (до 175 кв. м.).



По словам руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, снижение среднего размера помещений на 11% в среднем по стране позволило сохранить их доступность для покупателей. Так, за год цена за «квадрат» выросла на 20%, а за объект — только на 7%.