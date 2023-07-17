УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:39

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,4%, за месяц — на 3,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 198 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 106 дней.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.07.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 4,7%

За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,3%, за месяц — на 4,7%. Об ...

17.07.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

16.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...

11.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

20.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (550)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18