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Сегодня, 17:01

Курс доллара с начала торгов вырос на 0,19%

УрБК, Москва, 21.07.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,4 руб., евро — 100,6 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,19%, европейской — на 0,09%.
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