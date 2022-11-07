Три проекта компании «Атомстройкомплекс» получили дипломы «Умный дом» в соответствии с общероссийской методикой

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Три проекта компании «Атомстройкомплекс» включены в реестр умных новостроек, составленный в соответствии с общероссийской методикой. Дипломы получили ЖК «Северное сияние», «Квартал энтузиастов» и Discovery Residence, сообщает пресс-служба девелопера.Включение данных жилых комплексов в перечень подтверждает, что в многоквартирном доме реализованы основные функции умных систем, такие как сбор и передача данных о потреблении ресурсов, видеонаблюдение, видеоаналитика, управление доступом, безопасность, управление инженерными системами в квартире и доме, клиентский сервис.Напомним, что многофункциональный комплекс «Свобода Residence», построенный компанией «Атомстройкомплекс» в центре Екатеринбурга, получил статус умного дома одним из первых в России. Здесь впервые была реализована система безопасности, основанная на нейросетях. Она обеспечивает не только бесконтактный доступ для резидентов, но и анализ поведения посетителей, определение подозрительных сценариев поведения и оповещение диспетчера.Сегодня в реестр умных новостроек включено всего семь жилых комплексов Екатеринбурга, из них четыре построены компанией «Атомстройкомплекс».