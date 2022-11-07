Три проекта компании «Атомстройкомплекс» получили дипломы «Умный дом» в соответствии с общероссийской методикой

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» занял первое место в номинации ...18.10.2022 «Атомстройкомплекс» достроил вторую очередь комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. «Атомстройкомплекс» выполнил строительство второго дома многофункциональных ...19.09.2022 Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист премии 100+ Awards
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист всероссийской ...05.03.2022 Многофункциональный комплекс SVOBODA Residence в Екатеринбурге официально получил класс умного дома
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. Флагманский проект компании «Атомстройкомплекс» — многофункциональный комплекс SVOBODA ...25.06.2021 Проект «Атомстройкомплекса» «Свобода Residence» в Екатеринбурге стал победителем премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Один из флагманских проектов компании «Атомстройкомплекс» — «Свобода Residence» — стал ...