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Три проекта компании «Атомстройкомплекс» получили дипломы «Умный дом» в соответствии с общероссийской методикой

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Три проекта компании «Атомстройкомплекс» включены в реестр умных новостроек, составленный в соответствии с общероссийской методикой. Дипломы получили ЖК «Северное сияние», «Квартал энтузиастов» и Discovery Residence, сообщает пресс-служба девелопера.

Три проекта компании «Атомстройкомплекс» получили дипломы «Умный дом» в соответствии с общероссийской методикой
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Включение данных жилых комплексов в перечень подтверждает, что в многоквартирном доме реализованы основные функции умных систем, такие как сбор и передача данных о потреблении ресурсов, видеонаблюдение, видеоаналитика, управление доступом, безопасность, управление инженерными системами в квартире и доме, клиентский сервис.

Напомним, что многофункциональный комплекс «Свобода Residence», построенный компанией «Атомстройкомплекс» в центре Екатеринбурга, получил статус умного дома одним из первых в России. Здесь впервые была реализована система безопасности, основанная на нейросетях. Она обеспечивает не только бесконтактный доступ для резидентов, но и анализ поведения посетителей, определение подозрительных сценариев поведения и оповещение диспетчера.

Сегодня в реестр умных новостроек включено всего семь жилых комплексов Екатеринбурга, из них четыре построены компанией «Атомстройкомплекс».
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