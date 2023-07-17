На Среднем Урале в выходные ожидаются дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Днем 21-23 июля ожидается температура воздуха от +20 до +25 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +9 градусов. Помимо этого, в ближайшие дни местами на территории региона пройдут дожди и грозы.

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