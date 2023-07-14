УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. По состоянию на 10 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...07.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,2 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 3 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 266 ...07.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,2 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 3 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...16.06.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. По состоянию на 12 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...02.06.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По состоянию на 29 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...