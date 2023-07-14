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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. По состоянию на 17 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 426 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,8%.
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