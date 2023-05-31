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Госдума приняла закон о налогообложении уехавших из страны граждан

УрБК, Москва, 21.07.2023. Госдума в третьем чтении приняла закон о порядке уплаты НДФЛ гражданами, которые более шести месяцев работают на российские компании из-за рубежа. Налог будет взиматься по стандартным ставкам в 13-15%.

Ранее инициатива была отозвана для правок. По новой версии документа, с 2024 года российские работодатели будут взимать стандартный НДФЛ с работающих дистанционно граждан, даже если они утратили налоговое резидентство РФ.
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