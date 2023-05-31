Госдума приняла закон о налогообложении уехавших из страны граждан

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Повышение НДФЛ до 30% для уехавших из страны россиян не коснется работающих по трудовому договору сотрудников. Об этом ...

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УрБК, Москва, 24.04.2023. Повышение НДФЛ до 30% для уехавших из страны россиян не коснется работающих по трудовому ...

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ для уехавших россиян

УрБК, Москва, 24.04.2023. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении НДФЛ для уехавших граждан. Если ...