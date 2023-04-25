В Госдуму внесен законопроект о налогообложении уехавших из страны граждан

УрБК, Москва, 31.05.2023. Правительство РФ доработало и внесло в Госдуму законопроект о порядке уплаты НДФЛ гражданами, которые более шести месяцев работают на российские компании из-за рубежа. Налог будет взиматься по стандартным ставкам в 13-15%, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее инициатива была отозвана для правок. По новой версии документа, с 2024 года российские работодатели будут взимать стандартный НДФЛ с работающих дистанционно работников, даже если они утратили налоговое резидентство РФ. Доходами, полученными от источника в России, будут также считаться вознаграждения, полученные при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с работодателем, являющимся российской организацией или обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным на территории России.
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