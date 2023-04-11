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На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросли на 54,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

При этом на Среднем Урале доля иномарок от общих продаж авто с пробегом в апреле-июне 2023 года составила 77,1%.

Самыми востребованными у свердловчан иностранными брендами за указанный период стали Toyota, Hyundai, Kia, Nissan и Chevrolet. Наиболее популярными моделями — Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Daewoo Nexia и Toyota Camry.

Средняя стоимость иномарки с пробегом в регионе составила 697 тыс. руб.
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