На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 ...03.11.2022 В Свердловской области продажи иномарок с пробегом выросли на 40% за квартал
В Свердловской области продажи иномарок с пробегом в III квартале выросли на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. ...03.11.2022 В Свердловской области продажи иномарок с пробегом выросли на 40% за квартал
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Свердловской области продажи иномарок с пробегом в III квартале выросли на 40% по ...29.10.2021 Средняя стоимость иномарки с пробегом на Среднем Урале за год выросла на 17,5%
Средняя стоимость иностранного автомобиля с пробегом в Свердловской области в III квартале 2021 года составила 470 тыс. ...29.10.2021 Средняя стоимость иномарки с пробегом на Среднем Урале за год выросла на 17,5%
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Средняя стоимость иностранного автомобиля с пробегом в Свердловской области в III ...