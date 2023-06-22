На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июне выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель снизился на 0,1%, сообщает Свердловскстат.



В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» годовой рост цен производителей составил 17,6%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 9,4%.



В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 0,6% и 10% соответственно.