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На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июне выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель снизился на 0,1%, сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» годовой рост цен производителей составил 17,6%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 9,4%.

В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 0,6% и 10% соответственно.
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