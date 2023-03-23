На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в марте снизились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель вырос на 2,2%, сообщает Свердловскстат.
В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» годовой рост цен производителей составил 13,4%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 9,4%.
В свою очередь, в сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год снизились на 3,7% и 38% соответственно.
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