УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:40

На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в марте снизились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель вырос на 2,2%, сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» годовой рост цен производителей составил 13,4%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 9,4%.

В свою очередь, в сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год снизились на 3,7% и 38% соответственно.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.03.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в феврале снизились на ...

01.03.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в январе снизились на ...

26.01.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 4,3%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в декабре 2022 года выросли на 4,3% по сравнению с ...

26.01.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в декабре 2022 года ...

27.12.2022 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 4,6%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в ноябре 2022 года выросли на 4,6% по сравнению с ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала
Архив новостей
Апрель 2023 (487)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18