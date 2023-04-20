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На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 7,2%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в апреле снизились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель вырос на 1,4%, сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» годовой рост цен производителей составил 13,7%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 9,4%.

В свою очередь, в сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год снизились на 9,4% и 21,3% соответственно.

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