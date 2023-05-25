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На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в мае снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель вырос на 1,2%, сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» годовой рост цен производителей составил 15,1%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 9,4%.

В свою очередь, в сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год снизились на 6,2% и 21% соответственно.

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