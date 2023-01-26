УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:24

На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в январе снизились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель вырос на 1,5%, сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» годовой рост цен производителей составил 13,5%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 9,4%.

В свою очередь, в сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год снизились на 1% и 28,9% соответственно.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.01.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 4,3%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в декабре 2022 года выросли на 4,3% по сравнению с ...

26.01.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в декабре 2022 года ...

27.12.2022 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 4,6%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в ноябре 2022 года выросли на 4,6% по сравнению с ...

27.12.2022 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в ноябре 2022 года ...

01.06.2022 Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в январе-апреле выросли на 20,5%

ены производителей промышленных товаров в Свердловской области в январе-апреле 2022 года выросли на 20,5% по сравнению ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Архив новостей
Март 2023 (65)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18