На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в январе снизились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель вырос на 1,5%, сообщает Свердловскстат.
В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» годовой рост цен производителей составил 13,5%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 9,4%.
В свою очередь, в сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год снизились на 1% и 28,9% соответственно.
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