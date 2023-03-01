На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в феврале снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель вырос на 2,1%, сообщает Свердловскстат.



В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» годовой рост цен производителей составил 15,3%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 9,4%.



В свою очередь, в сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год снизились на 1,2% и 34,9% соответственно.