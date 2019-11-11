В Чкаловском районе Екатеринбурга прошел демонтаж несанкционированных кафе и магазина

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Работники администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга совместно с ...19.05.2017 В Железнодорожном районе Екатеринбурга снесли два незаконно возведенных кафе и магазин
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2017. По иску администрации Екатеринбурга суд вынес решение освободить от незаконных построек ...22.11.2016 Судебные приставы возбудили исполнительное производство к администрации Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2016. Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области возбудило ...16.09.2014 В январе-июле 2014 года с улиц Екатеринбурга вынесено 400 незаконных нестационарных объектов торговли
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2014. С 1 января по 1 августа 2014 года с территории Екатеринбурга вынесено 400 незаконных ...30.07.2013 В Верхотурье ликвидировано 10 несанкционированных свалок ТБО
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2013. Верхотурские судебные приставы добились от администрации городского округа ликвидации ...