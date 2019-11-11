В Чкаловском районе Екатеринбурга прошел демонтаж несанкционированных кафе и магазина

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга прошел демонтаж несанкционированных нестационарных объектов: кафе «Бриз» и продуктового магазина «Три А». Об этом сообщает ГУ Федеральной службы служебных приставов России по Свердловской области.



Ранее приставы возбудили исполнительное производство в отношении владельца объектов. Он был обязан освободить земельный участок, но не сделал этого в установленный срок. В итоге снос организовала администрация района. Но предприниматель должен возместить расходы за работы и оплатить исполнительский сбор за неисполнение решения суда в добровольный срок.