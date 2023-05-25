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Вчера, 17:01

Курс евро с начала торгов снизился на 1,17%

УрБК, Москва, 20.07.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,42 руб., евро — 101,39 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,06%, европейской — на 1,17%.
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