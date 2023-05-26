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«Авито»: На новостройки в Свердловской области приходится 2,7% всех поисковых запросов в России

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. На Свердловскую область приходится 2,7% от всех запросов в России по поиску нового жилья. По этому показателю регион делит с Воронежской областью четвертое место по стране (без учета двух столиц и их агломераций), сообщается в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Больше всего запросов зафиксировано в отношении Краснодарского края (9,5%), Тюменской области (3,5%), Калининградской области (2,9%). Самыми непопулярными стали квартиры в Еврейском автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области.
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