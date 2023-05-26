«Авито»: На новостройки в Свердловской области приходится 2,7% всех поисковых запросов в России

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В течение 2023 года работодатели открыли в России 37,2 тыс. вакансий для сварщиков. Это ...

Свердловская область занимает третье место в России по спросу на сварщиков

Спрос на оборудование для бизнеса на Среднем Урале за год вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области спрос на оборудование для бизнеса в 2022 году по сравнению с ...