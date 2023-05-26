«Авито»: На новостройки в Свердловской области приходится 2,7% всех поисковых запросов в России

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В течение 2023 года работодатели открыли в России 37,2 тыс. вакансий для сварщиков. Это ...20.02.2023 Спрос на оборудование для бизнеса на Среднем Урале за год вырос на 12%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области спрос на оборудование для бизнеса в 2022 году по сравнению с ...07.08.2017 Google: Интерес жителей УрФО к покупке недвижимости в I полугодии вырос на 35%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Google провел исследование поисковых запросов пользователей Рунета, связанных с ...27.08.2015 «Яндекс»: доля туристических запросов екатеринбуржцев снизилась почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2015. С лета 2014 доля туристических запросов в поисковых системах в Екатеринбурге упала на ...09.02.2010 В январе украинцев в Яндексе интересовали выборы и «количество дебилов в России»
Компания «Яндекс» составила рейтинг популярности поисковых запросов за январь 2010 г. среди украинских пользователей ...