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Вчера, 17:01

Курс евро с начала торгов вырос на 0,25%

УрБК, Москва, 19.07.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 91,09 руб., евро — 102,18 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,21%, европейской — на 0,25%.
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