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Вчера, 16:42

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 52 человека

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По состоянию на 19 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 162 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 18 июля число безработных составляло 15 тыс. 214 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 52 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
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