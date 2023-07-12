Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 52 человека

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По состоянию на 19 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 162 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 18 июля число безработных составляло 15 тыс. 214 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 52 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.