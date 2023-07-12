Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 52 человека

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. По состоянию на 12 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 064 ...06.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...17.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 108 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. По состоянию на 17 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 084 ...11.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 294 человека
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. По состоянию на 11 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...