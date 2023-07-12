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Вчера, 17:44

Число безработных на Среднем Урале составляет 15 тыс. 214 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. По состоянию на 18 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 214 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 14 июля число безработных составляло 15 тыс. 256 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 42 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
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