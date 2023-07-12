Число безработных на Среднем Урале составляет 15 тыс. 214 человек

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. По состоянию на 12 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 064 ...11.07.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По состоянию на 11 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 076 ...06.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...05.07.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. По состоянию на 5 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 198 ...03.07.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. По состоянию на 3 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 342 ...