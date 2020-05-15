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В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Екатеринбурге с 1 августа изменятся трамвайные маршруты № 9, 12, 16 и 17. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Трамвай № 9 вместо «Керамическая — ЦПКиО» станет «Керамическая — метро «Ботаническая», трамвай № 12 вместо «7 Ключей — ВИЗ» — «40 лет ВЛКСМ — Дворец Спорта». Трамвай № 16 вместо «Эльмаш — Шарташ» станет «Волгоградская — УрФУ», а трамвай № 17 вместо «Эльмаш — Машиностроителей» — «Керамическая — Кушвинская».

В администрации города изменения маршрутов объясняют необходимостью увеличить плотность движения на магистральных путях, которые идут через весь город к новым районам. Вдобавок меняется нумерация общественного транспорта: номера от 1 до 24 получат трамваи, от 25 до 39 — троллейбусы. Планы с нововведениями представлены на официальном городском портале.
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