В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев

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В Екатеринбурге на выходные закроют движение трамваев по улице Волгоградской

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2020. В Екатеринбурге с 00.00 16 мая до 05.00 18 мая будет закрыто движение трамваев по улице ...

В Екатеринбурге с 1 марта изменятся два трамвайных маршрута

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2020. На основании распоряжения администрации города Екатеринбурга с 1 марта 2020 года будет ...

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского в Екатеринбурге на сутки изменят схемы движения трамваев

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге с 24 августа (с 06.00) до 25 августа (до 06.00) на пересечении ...

В выходные дни по ул. Халтурина будет перекрыто движение трамваев

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2014. В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей, 5, 6 и 7 сентября будет ...

Движение трамваев по улице Московской с 14 июня до 17 июня будет перекрыто

УрБК, Москва, 14.06.2013. Движение трамваев по улице Московской от остановки «Московская» до узла «Площадь коммунаров» ...